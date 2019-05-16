Двоє дітей потонули у зрошувальному каналі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Двоє дітей у Запорізькій області потонули у зрошувальному каналі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"15 травня о 18:00 поблизу села Бурчак Михайлівського району в зрошувальному каналі потонули 2 дітей (2007 р.н.)", - вказали у відомстві.
О 18:45 підрозділом ДСНС тіла дітей піднято на поверхню.
Від ДСНС залучалося троє рятувальників та одна одиниця техніки.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині діти застрягли посеред болота.