Двое детей утонули в оросительном канале
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Двое детей в Запорожской области утонули в оросительном канале. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"15 мая в 18:00 вблизи села Бурчак Михайловского района в оросительном канале утонули 2 детей (2007 г.р.)", - указали в ведомстве.
В 18:45 подразделением ГСЧС тела детей подняты на поверхность.
От ГСЧС привлекалось трое спасателей и одна единица техники.
Напомним, в Днепропетровской области дети застряли посреди болота.