Двое детей утонули в оросительном канале

"15 мая в 18:00 вблизи села Бурчак Михайловского района в оросительном канале утонули 2 детей (2007 г.р.)", - указали в ведомстве.

В 18:45 подразделением ГСЧС тела детей подняты на поверхность.

От ГСЧС привлекалось трое спасателей и одна единица техники.

Напомним, в Днепропетровской области дети застряли посреди болота.