На Дніпропетровщині діти застрягли посеред болота
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Дніпропетровщині врятували двох дітей і хлопця, які заблукали і потрапили у болото. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
"3-го травня о 22:29 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від громадянина про те, що при слідуванні на риболовлю, він та 2 його друзів загубили орієнтир дороги та застрягли у ґрунті болотистої ділянки неподалік Криворізької ТЕС, 5 км на південь від міста Зеленодольськ", - йдеться у повідомленні.
За вказаною адресою було направлено чергові відділення 20-ої та 51-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
"Співробітниками ДСНС у захисних костюмах Л-1 за допомогою рятувальної мотузки врятовано 3 особи, з них 2 дітей (громадян 1998, 2004 та 2005 років народження)", - повідомили рятувальники.
В ході події ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, на водоймі Кіровоградщини мало не потонув 8-річний хлопчик.