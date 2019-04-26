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На водоймі Кіровоградщини мало не потонув 8-річний хлопчик

На водоймі Кіровоградщини мало не потонув 8-річний хлопчик

Київ • УНН

 • 8737 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Кіровоградській області працівники поліції врятували 8-річного хлопчика, який не міг вибратись з водойми. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

У прес-службі розповіли, що у день, коли сталася пригода, двоє працівників Долинського відділу поліції здійснювали патрулювання в місті. Близько 17 години отримали повідомлення про ДТП і відправились на виклик. На виїзді з міста патрульні звернули увагу на групу дітей, які метушилися біля водойми.

З’ясувалось, що маленький хлопчик не може самостійно дістатися до берега і потребує допомоги. Він тримався за металеву огорожу, встановлену навколо колодязя для утримання рівня води.

Один з поліцейських пірнув у воду і доправив хлопчика на берег. Вже у службовому автомобілі, закутаний в куртку правоохоронця, хлопчик розповів, як втрапив в халепу, а потім попросив відвезти додому, де його чекає мама.

Дитина виявилась неушкоджено.

Нагадаємо, у Харкові на дамбі потонула дитина.

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