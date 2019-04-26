На водоймі Кіровоградщини мало не потонув 8-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Кіровоградській області працівники поліції врятували 8-річного хлопчика, який не міг вибратись з водойми. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
У прес-службі розповіли, що у день, коли сталася пригода, двоє працівників Долинського відділу поліції здійснювали патрулювання в місті. Близько 17 години отримали повідомлення про ДТП і відправились на виклик. На виїзді з міста патрульні звернули увагу на групу дітей, які метушилися біля водойми.
З’ясувалось, що маленький хлопчик не може самостійно дістатися до берега і потребує допомоги. Він тримався за металеву огорожу, встановлену навколо колодязя для утримання рівня води.
Один з поліцейських пірнув у воду і доправив хлопчика на берег. Вже у службовому автомобілі, закутаний в куртку правоохоронця, хлопчик розповів, як втрапив в халепу, а потім попросив відвезти додому, де його чекає мама.
Дитина виявилась неушкоджено.
Нагадаємо, у Харкові на дамбі потонула дитина.