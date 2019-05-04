В Днепропетровской области дети застряли посреди болота
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Днепропетровской области спасли двух детей и парня, которые заблудились и попали в болото. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН.
"3 мая в 22:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение от гражданина о том, что при следовании на рыбалку, он и 2 его друзей потеряли ориентир дороги и застряли в почве болотистой участки неподалеку Криворожской ТЭС, 5 км к югу от города Зеленодольск", - говорится в сообщении.
По указанному адресу были направлены дежурные отделения 20-го и 51 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"Сотрудниками ГСЧС в защитных костюмах Л-1 с помощью спасательной веревки спасено 3 человека, из них 2 детей (граждан 1998, 2004 и 2005 годов рождения)", - сообщили спасатели.
В ходе происшествия никто не пострадал.
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