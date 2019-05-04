В Днепропетровской области дети застряли посреди болота

"3 мая в 22:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение от гражданина о том, что при следовании на рыбалку, он и 2 его друзей потеряли ориентир дороги и застряли в почве болотистой участки неподалеку Криворожской ТЭС, 5 км к югу от города Зеленодольск", - говорится в сообщении.

По указанному адресу были направлены дежурные отделения 20-го и 51 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Сотрудниками ГСЧС в защитных костюмах Л-1 с помощью спасательной веревки спасено 3 человека, из них 2 детей (граждан 1998, 2004 и 2005 годов рождения)", - сообщили спасатели.

В ходе происшествия никто не пострадал.

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