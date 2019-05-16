Двое детей на Запорожье утонули из-за селфи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Двое подростков, утонувшие в оросительном канале на Запорожье, погибли после того, как поскользнулись, делая селфи, и упали в воду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"В Запорожской области двое учеников 6 класса, стоя на краю оросительного канала, пытались сделать яркое селфи. Поскользнувшись, ребята упали в воду. В результате, подростки 2007 и 2006 годов рождения погибли", - указали в полиции детали трагедии.
Тела малолетних обнаружили в канале накануне в одном из сел, вблизи железнодорожной платформы.
Тела детей осмотрены и направлены в морг.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "Несчастный случай".
Напомним, о том, что двое детей утонули в оросительном канале на Запорожье, ранее сообщили в ГСЧС.