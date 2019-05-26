З початку травня на водоймах країни загинуло 65 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. З початку травня на водоймах країни загинуло 65 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 248 людей, з яких 21 дитина. При цьому врятовано 127 людей, у тому числі 20 дітей”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Черкаській області зі ставка дістали тіло 19-річного потопельника, який потонув під час купання у неділю, 19 травня.
На Житомирщині на річці Норинь втопився 51-річний чоловік.
Нагадаємо, на Закарпатті знайшли тіло школяра, який упав у річку і його понесла течія.