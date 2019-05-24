На Закарпатті знайдено тіло хлопчика, що вчора впав у річку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Сьогодні зранку було знайдено тіло школяра, який що вчора впав у річку Вича. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України у Закарпатській області.
“О 08:40 24 травня однією з пошукових груп було знайдено тіло хлопчика, що вчора впав у річку Вича. Місце виявлення знаходиться за 3 км від місця зникнення на вул. Яблунів у смт Воловець”, — йдеться у повідомленні.
Для пошуків залучались 20 рятувальників, 12 поліцейських, 5 працівників лісового господарства та близько 20 чоловік місцевого населення.
Нагадаємо, на Закарпатті у райцентрі Воловець 5-класник впав у річку і його понесла течія.