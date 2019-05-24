На Закарпатье нашли тело мальчика, который вчера упал в реку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня утром было найдено тело школьника, который вчера упал в реку Вича. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"В 08:40 24 мая одной из поисковых групп было найдено тело мальчика, который вчера упал в реку Вича. Место обнаружения находится в 3 км от места исчезновения на ул. Яблонев в пгт Воловец", - говорится в сообщении.
Для поисков привлекались 20 спасателей, 12 полицейских, 5 работников лесного хозяйства и около 20 человек местного населения.
Напомним, на Закарпатье в райцентре Воловец 5-классник упал в реку и его понесло течение.