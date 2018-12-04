С 1 декабря запрещена морская навигация малых плавсредств

“Навигация маломерных плавсредств на водных объектах закрыта с 1 декабря 2018 года (в соответствии с Правилами пользования маломерными судами на водных объектах в Одесской области) и выход на воду на маломерных плавсредствах запрещается”, — говорится в сообщении.

Отметим, что навигация малых судов во внутренних водах Черного и Азовского морей приостанавливается на время зимнего периода с 1 декабря по 1 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В районе Керченского пролива из-за действий России произошли серьезные аварии судов

Учитывая сложную ситуацию в Черном и Азовском морях, захват российскими военными украинских моряков и кораблей, ГПСУ напомнила о возможности подобных провокационных действиях в отношении украинцев.

Граждане Украины должны придерживаться требований Постановления КМУ от 27 июля 1998 года № 1147 “О пограничном режиме” и требований Приказа МВД Украины от 7 сентября 2015 года № 1075 “Об утверждении дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины № 1166/27611 от 30.09.2015 года).

Напомним, в Керченском проливе ожидают прохода 170 судов. Еще несколько дней назад количество судов в Керченском проливе составляло более 400.

Как сообщал УНН, 3 декабря Украина пожаловалась на Россию в Международную морскую организацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина рискует потерять рыболовный флот

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО “Лефортово” из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице “Матросской тишины”. Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер призвал Европу ввести санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливе

Кроме того, РФ вдвое увеличила корабельный состав в Азовском море. По состоянию на 4 декабря Российская Федерация частично разблокировала украинские порты в Азовском море.