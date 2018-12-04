Російська Федерація частково розблокувала українські порти в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Станом на 3 грудня 2018 року спостерігається рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
"Так, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь. Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів. Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено", - заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
За його словами, на вхід в Азовське море очікують 17 суден, на вихід - 1. Ще 9 суден стоять біля причалів в портах.
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Як повідомляв УНН, РФ удвічі збільшила корабельний склад в Азовському морі.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.