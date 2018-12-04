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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83203 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103264 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 136173 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132308 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126478 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117949 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145346 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Российская Федерация частично разблокировала украинские порты в Азовском море

Российская Федерация частично разблокировала украинские порты в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 12295 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. По состоянию на 3 декабря 2018 наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено", - заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В районе Керченского пролива из-за действий России произошли серьезные аварии судов

Как сообщал УНН, РФ вдвое увеличила корабельный состав в Азовском море.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также был ранен и захвачены в плен членов их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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