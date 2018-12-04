У Керченській протоці очікують на прохід 170 суден

"У Керченській протоці знаходиться близько 170 суден, які очікують на прохід", - сказав він.

Цигикал зазначив, ці судна очікують на прохід як в один, так і в інший бік.

"Йде тиха економічна блокада. Практично режим вони не змінили, тільки ускладнили. Відповідно, така кількість суден в маленькій протоці впливає і на безпеку судноплавства", - наголосив очільник українського прикордонного відомства.

При цьому Цигикал додав, що Росія пропускає власні та іноземні судна, які йдуть у їхні порти передусім, і в останню чергу - судна, які прямують в українські порти.

Також, за його словами, ще декілька днів тому кількість суден у Керченській протоці становила більше 400.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб раніше заявили, що Російська Федерація всупереч міжнародному праву блокує рух кораблів через Керченську протоку.

Згодом у Росії запевнили, що не блокують Керченську протоку.

Голова Мінінфраструктури Омелян заявив, що на 3 грудня РФ частково розблокувала українські порти в Азовському морі. За його словами, на вхід в Азовське море очікують 17 суден, на вихід - 1. Ще 9 суден стоять біля причалів в портах.