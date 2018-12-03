У Росії запевнили, що не блокують Керченську протоку

"Десь два дні тому там припинявся рух, але пов'язано це було зі шквалистим вітром і дуже сильною течією, що просто створювало велику небезпеку для судноплавства, але потім, у міру того як погодні умови нормалізувалися, все було відновлено. Це звичайна світова практика, нічого тут екстраординарного немає", - повідомив Пєсков.

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Прес-секретар Путіна додав: "Слова (заява українського міністра - ред.) не відповідають дійсності. Тому тут (у межах Керченської протоки - ред.) ніяких обмежень немає, там йде досить інтенсивна міжнародна навігація".

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що станом на вечір 28 листопада 2018 року українські порти Азовського моря Маріуполь та Бердянськ були фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу та виходу суден.