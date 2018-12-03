В России заверили, что не блокируют Керченский пролив

"Где-то два дня назад там прекращалось движение, но связано это было со шквалистым ветром и очень сильным течением, что просто создавало большую опасность для судоходства, но затем, по мере того как погодные условия нормализовались, все было восстановлено. Это обычная мировая практика, ничего здесь экстраординарного нет", - сообщил Песков.

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Пресс-секретарь Путина добавил: "Слова (заявление украинского министра - ред.) не соответствуют действительности. Поэтому здесь (в пределах Керченского пролива - ред.) никаких ограничений нет, там идет достаточно интенсивная международная навигация".

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что по состоянию на вечер 28 ноября 2018 года украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск были фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.