В России заверили, что не блокируют Керченский пролив

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86268 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103932 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138989 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136765 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132508 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126547 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164807 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117960 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141543 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145352 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В России заверили, что не блокируют Керченский пролив

В России заверили, что не блокируют Керченский пролив

Киев  •  УНН

 • 15718 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких ограничений на проход судами Керченским проливом, кроме обусловленных возможными ухудшением погодных условий, нет. Об этом повыдомляе УНН со ссылкой на ТАСС.

"Где-то два дня назад там прекращалось движение, но связано это было со шквалистым ветром и очень сильным течением, что просто создавало большую опасность для судоходства, но затем, по мере того как погодные условия нормализовались, все было восстановлено. Это обычная мировая практика, ничего здесь экстраординарного нет", - сообщил Песков.

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Пресс-секретарь Путина добавил: "Слова (заявление украинского министра - ред.) не соответствуют действительности. Поэтому здесь (в пределах Керченского пролива - ред.) никаких ограничений нет, там идет достаточно интенсивная международная навигация".

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что по состоянию на вечер 28 ноября 2018 года украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск были фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

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