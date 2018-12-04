В Керченском проливе ожидают прохода 170 суден
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Керченском проливе находится 170 суден, ожидающих проход как из украинских портов, так и к нашим портам. Об этом сказал в интервью одному из украинских телеканалов глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает УНН.
"В Керченском проливе находится около 170 судов, ожидающих проход", - сказал он.
Цигикал отметил, эти суда ожидают проход как в одну, так и в другую сторону.
"Идет тихая экономическая блокада. Практически режим они не изменили, только усложнили. Соответственно, такое количество суден в маленьком проливе влияет и на безопасность судоходства", - отметил глава украинского пограничного ведомства.
При этом Цигикал добавил, что Россия пропускает собственные и иностранные суда, идущие в их порты прежде всего, и в последнюю очередь - суда, следующие в украинские порты.
Также, по его словам, еще несколько дней назад количество судов в Керченском проливе составляло более 400.
Как сообщал УНН, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ранее заявили, что Российская Федерация вопреки международному праву блокирует движение кораблей через Керченский пролив.
Позже в России заверили, что не блокируют Керченский пролив.
Глава Мининфраструктуры Омелян заявил, что на 3 декабря РФ частично разблокировала украинские порты в Азовском море. По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.