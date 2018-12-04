З 1 грудня заборонена морська навігація малих плавзасобів

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прикордонники попередили українських громадян про можливість провокативних дій з боку країни-агресора через ситуацію, яка склалася у Чорному і Азовському морях. Також з 1 грудня навігація маломірних суден завершується на зимовий період. Про це повідомила пресс-служба Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, передає УНН.

“Навігація маломірних плавзасобів на водних об’єктах закрита з 1 грудня 2018 року (відповідно до Правил користування маломірними суднами на водних об’єктах в Одеській області) і вихід на воду на маломірних плавзасобах забороняється”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що навігація малих суден у внутрішніх водах Чорного і Азовського морів припиняється на час зимового періоду з 1 грудня по 1 травня.

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З огляду на складну ситуацію, що склалася в Чорному та Азовському морях, захоплення російськими військовими українських моряків та кораблів, ДПСУ нагадала про можливість подібних провокативних дій стосовно українців.

Громадяни України мають дотримуватись вимог Постанови КМУ від 27 липня 1998 р. № 1147 “Про прикордонний режим” та вимог Наказу МВС України від 7 вересня 2015 року № 1075 “Про затвердження додаткових тимчасових режимних обмежень у контрольованих прикордонних районах” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 1166/27611 від 30.09.2015 року).

Нагадаємо, у Керченській протоці очікують на прохід 170 суден. Ще декілька днів тому кількість суден у Керченській протоці становила більше 400.

Як повідомляв УНН, 3 грудня Україна поскаржилася на Росію до Міжнародної морської організації

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25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

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Крім того, РФ удвічі збільшила корабельний склад в Азовському морі. Станом на 4 грудня Російська Федерація частково розблокувала українські порти в Азовському морі.

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