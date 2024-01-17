Южная Корея ввела санкции против КНДР за ядерные и ракетные разработки

Сегодня Южная Корея ввела ряд санкций против Северной Кореи, чтобы помешать ей изготавливать оружие. Об этом сообщает МИД Южной Кореи, передает УНН.

17 января, наше правительство ввело независимые санкции против Северной Кореи в отношении 11 кораблей, 2 человек и 3 организаций, которые поддерживали ядерные и ракетные разработки Северной Кореи, занимаясь морскими перевозками, импортом и контрабандой нефти в Северную Корею - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

Детали

Правительство отметило в своем сообщении, что планирует и в дальнейшем применять санкции не только к судам, осуществляющим морские перевалки, но и к лицам и учреждениям, вовлеченным в сети незаконных перевозок и контрабанды.

В МИД подчеркнули, что эти меры демонстрируют решительную волю корейского правительства препятствовать незаконным ядерным и ракетным разработкам, блокируя продолжение незаконных закупок Северной Кореей средств и материалов по морю.

Напомним

Объявление о санкциях произошло через несколько дней после того, как Северная Корея запустила новую твердотопливную гиперзвуковую ракету средней дальности.

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