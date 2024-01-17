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Южная Корея ввела санкции против КНДР за ядерные и ракетные разработки

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 08:09  •  9260 просмотра

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Южная Корея ввела санкции против Северной Кореи, в частности, против 11 кораблей, 2 человек и 3 организаций, участвующих в ядерных и ракетных разработках. Это произошло после недавнего запуска Северной Кореей новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты.

Сегодня Южная Корея ввела ряд санкций против Северной Кореи, чтобы помешать ей изготавливать оружие. Об этом сообщает МИД Южной Кореи, передает УНН.

17 января, наше правительство ввело независимые санкции против Северной Кореи в отношении 11 кораблей, 2 человек и 3 организаций, которые поддерживали ядерные и ракетные разработки Северной Кореи, занимаясь морскими перевозками, импортом и контрабандой нефти в Северную Корею

- говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

Детали

Правительство отметило в своем сообщении, что планирует и в дальнейшем применять санкции не только к судам, осуществляющим морские перевалки, но и к лицам и учреждениям, вовлеченным в сети незаконных перевозок и контрабанды.

В МИД подчеркнули, что эти меры демонстрируют решительную волю корейского правительства препятствовать незаконным ядерным и ракетным разработкам, блокируя продолжение незаконных закупок Северной Кореей средств и материалов по морю.

Напомним

Объявление о санкциях произошло через несколько дней после того, как Северная Корея запустила новую твердотопливную гиперзвуковую ракету средней дальности.

Объявить врагом №1: КНДР хочет обновить статус Южной Кореи в конституции16 январь 2024, 12:18 • 20524 просмотра

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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South Korea imposes sanctions against the DPRK for nuclear and missile development
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Южная Корея ввела санкции против КНДР за ядерные и ракетные разработки

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