Північна Корея заявила, що випробувала твердопаливну гіперзвукову ракету
Київ • УНН
Північна Корея провела випробування твердопаливної гіперзвукової ракети, стверджуючи, що вона не загрожує сусідам; метою випробування була перевірка надійності нового двигуна.
КНДР 14 січня заявила про випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою керованою боєголовкою. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Як заявило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA, запуск ракети не становив загрози безпеці сусідніх країн.
Метою запуску було перевірити надійність нових багатоступеневих твердопаливних двигунів великої тяги та гіперзвукової маневреної керованої боєголовки середньої дальності.
Як пише Reuters, у неділю до Росії вирушила північнокорейська делегація на чолі з міністром закордонних справ Чхо Сон Хуей.
Запуск ракети та візит делегації до Росії відбуваються на тлі зростаючої напруженості між двома Кореями після серії запусків міжконтинентальних балістичних ракет Пхеньяном і його першого військового супутника-розвідника, а також поглиблення зв’язків між Пхеньяном і Москвою, які стурбували Вашингтон і його союзників
Доповнення
Збройні сили Південної Кореї заявили, що недільна ракета, запущена з району Пхеньяну близько 14:55 (05:55 за Гринвічем), пролетіла приблизно 1000 км від східного узбережжя країни, тоді як міністерство оборони Японії заявило, що максимальна висота становила щонайменше 50 км.
Раніше Пхеньян заявляв, що 11 і 14 листопада випробував свої нові твердопаливні двигуни для балістичної ракети середньої потужності.
ГУР відомо, в яких обсягах КНДР передала рф балістику, але триває дорозвідка – Юсов 12.01.24, 11:05 • 26857 переглядiв