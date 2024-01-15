Північна Корея заявила, що випробувала твердопаливну гіперзвукову ракету

КНДР 14 січня заявила про випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою керованою боєголовкою. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Як заявило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA, запуск ракети не становив загрози безпеці сусідніх країн.

Метою запуску було перевірити надійність нових багатоступеневих твердопаливних двигунів великої тяги та гіперзвукової маневреної керованої боєголовки середньої дальності.

Як пише Reuters, у неділю до Росії вирушила північнокорейська делегація на чолі з міністром закордонних справ Чхо Сон Хуей.

Запуск ракети та візит делегації до Росії відбуваються на тлі зростаючої напруженості між двома Кореями після серії запусків міжконтинентальних балістичних ракет Пхеньяном і його першого військового супутника-розвідника, а також поглиблення зв’язків між Пхеньяном і Москвою, які стурбували Вашингтон і його союзників