ГУР відомо, в яких обсягах КНДР передала рф балістику, але триває дорозвідка – Юсов

Українській розвідці відомо в яких обсягах Північна Корея передала росії балістичні ракети, але продовжується збір даних та дорозвідка, щоб можна було більш детально проаналізувати ситуацію. Про це заявив представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання чи є розуміння в яких обсягах Північна Корея передала росіянам балістику, Юсов відповів:

"Що стосується балістики, так така інформація, яку ви озвучили вона відома, але зараз продовжується збір даних і дорозвідка для того, щоб надалі можна було більш детально проаналізувати ситуацію й можливо прокоментувати".

Юсов повідомив, що сам факт оборонної співпраці росії та Північної Кореї носить неприхований характер.

"Сам факт оборонної співпраці носить неприхований характер. Постачання артснарядів, снарядів для реактивних систем залпового вогню, мін – це те, що мало факт та підтвердження", - сказав Юсов.

Доповнення

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз просили дочекатися результатів експертизи уламків ракет, які, за попередньою інформацією, росії могла передати КНДР. Лише після експертизи можна буде остаточно підтвердити або спростувати цей факт.

Нагадаємо

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що рф для ударів по Україні почала використовувати ракети виробництва КНДР.

Згодом Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що росія, ймовірно, другого січня, завдала удар по центру Харкова ракетою, яка розроблена у Північній Кореї.

Перед цим речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, заявляв, що ймовірно саме ракети виробництва КНДР росія могла застосовувати для ударів по Харкову.