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Ворог другого січня вдарив по Харкову ракетою, яка розроблена Північною Кореєю – генпрокурор

Ворог другого січня вдарив по Харкову ракетою, яка розроблена Північною Кореєю – генпрокурор

Київ • УНН

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Результати попередньої експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по Харкову ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю.

росія, ймовірно, другого січня, завдала удар по центру Харкова ракетою, яка розроблена у Північній Кореї. Про це, посилаючись на попередні результати експертизи під час візиту в Одеську область повідомив генпрокурор України Андрій Костін, пише УНН.

Деталі

Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю. Триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт. Триває аналіз даних щодо інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині

– розповів Андрій Костін.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомляв, що візуальний огляд уламків дає підстави говорити, що такі ракети росія раніше не використовувала.

Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим

- зазначив Олександр Рувін.

Нагадаємо

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вкотре заявив, що рф для ударів по Україні почала використовувати ракети виробництва КНДР.

Лідери 47 держав засудили постачання північнокорейських ракет до росії та їх використання проти населення України.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, ймовірно саме ракети виробництва КНДР росія могла застосовувати для ударів по Харкову.

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