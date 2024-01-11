Враг второго января ударил по Харькову ракетой, которая разработана Северной Кореей - генпрокурор
Киев • УНН
Результаты предварительной экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по Харькову ракета является ракетой малой дальности, которая разработана Северной Кореей.
россия, вероятно, второго января, нанесла удар по центру Харькова ракетой, которая разработана в Северной Корее. Об этом, ссылаясь на предварительные результаты экспертизы во время визита в Одесскую область сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин, пишет УНН.
Детали
Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части города Харькова ракета является ракетой малой дальности, которая разработана Северной Кореей. Продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт. Продолжается анализ данных о других фрагментах боеприпасов, которые были обнаружены на местах недавних атак в Харьковской и Одесской областях
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщал, что визуальный осмотр обломков дает основания говорить, что такие ракеты россия ранее не использовала.
Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным
Напомним
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в очередной раз заявил, что рф для ударов по Украине начала использовать ракеты производства КНДР.
Лидеры 47 государств осудили поставки северокорейских ракет в Россию и их использование против населения Украины.
По словам представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, вероятно именно ракеты производства КНДР россия могла применять для ударов по Харькову.
Враг второго января ударил по Харькову ракетой, которая разработана Северной Кореей - генпрокурор
Результаты предварительной экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по Харькову ракета является ракетой малой дальности, которая разработана Северной Кореей.
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