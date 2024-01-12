ГУР известно, в каких объемах КНДР передала рф баллистику, но продолжается доразведка - Юсов

Украинской разведке известно в каких объемах Северная Корея передала россии баллистические ракеты, но продолжается сбор данных и доразведка, чтобы можно было более детально проанализировать ситуацию. Об этом заявил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос есть ли понимание в каких объемах Северная Корея передала россиянам баллистику, Юсов ответил:

"Что касается баллистики, так такая информация, которую вы озвучили она известна, но сейчас продолжается сбор данных и доразведка для того, чтобы в дальнейшем можно было более детально проанализировать ситуацию и возможно прокомментировать".

Юсов сообщил, что сам факт оборонного сотрудничества россии и Северной Кореи носит нескрываемый характер.

"Сам факт оборонного сотрудничества носит нескрываемый характер. Поставка артснарядов, снарядов для реактивных систем залпового огня, мин - это то, что имело факт и подтверждение", - сказал Юсов.

Дополнение

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз просили дождаться результатов экспертизы обломков ракет, которые, по предварительной информации, россии могла передать КНДР. Только после экспертизы можно будет окончательно подтвердить или опровергнуть этот факт.

Напомним

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что рф для ударов по Украине начала использовать ракеты производства КНДР.

Впоследствии Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что россия, вероятно, второго января, нанесла удар по центру Харькова ракетой, разработанной в Северной Корее.

Перед этим представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, заявлял, что вероятно именно ракеты производства КНДР россия могла применять для ударов по Харькову.