Северная Корея заявила, что испытала твердотопливную гиперзвуковую ракету

КНДР 14 января заявила об испытании твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как заявило государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA, запуск ракеты не представлял угрозы безопасности соседних стран.

Целью запуска было проверить надежность новых многоступенчатых твердотопливных двигателей большой тяги и гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовки средней дальности.

Как пишет Reuters, в воскресенье в Россию отправилась северокорейская делегация во главе с министром иностранных дел Чхо Сон Хуэй.

Запуск ракеты и визит делегации в Россию происходят на фоне растущей напряженности между двумя Кореями после серии запусков межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном и его первого военного спутника-разведчика, а также углубления связей между Пхеньяном и Москвой, которые обеспокоили Вашингтон и его союзников говорится в сообщении Reuters.

Дополнение

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что воскресная ракета, запущенная из района Пхеньяна около 14:55 (05:55 по Гринвичу), пролетела примерно в 1000 км от восточного побережья страны, тогда как министерство обороны Японии заявило, что максимальная высота составила не менее 50 км.

Ранее Пхеньян заявлял, что 11 и 14 ноября испытал свои новые твердотопливные двигатели для баллистической ракеты средней мощности.

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