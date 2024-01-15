Северная Корея заявила, что испытала твердотопливную гиперзвуковую ракету
Северная Корея провела испытания твердотопливной гиперзвуковой ракеты, утверждая, что она не угрожает соседям; целью испытания была проверка надежности нового двигателя.
В России заявили о сбитии трех украинских ракет в Курской области
Противовоздушная оборона России утверждает, что перехватила три украинские ракеты в Курской области. Эту информацию подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт.
ВВС: Джон Керри покинет пост спецпосланника и присоединится к предвыборной кампании Байдена
Джон Керри уйдет в отставку с должности посланника по вопросам климата, чтобы поддержать усилия Байдена по переизбранию. Ранее он занимал должность госсекретаря во времена Обамы.
В Курске взрывы, работает ПВО
Над Курском активизировалась российская противовоздушная оборона; губернатор призывает к спокойствию.
Трамп вырвался вперед в праймериз - опрос
Трамп лидирует в первичных опросах, пользуясь сильной поддержкой республиканцев, которые считают его наиболее квалифицированным кандидатом.
В Херсоне взрывы, враг обстреливает город
Российские войска ведут интенсивный обстрел Херсона; власти призывают жителей немедленно искать укрытие.
В Канаде самые большие за полвека морозы, местами наблюдается -36°С
В Канаде -36°C, самая низкая температура за последние 50 лет, что повлекло предупреждение об энергопотреблении из-за риска обесточивания.
В Давосе рассмотрели пять пунктов Формулы мира и провели две специальные сессии
В Давосе советники по вопросам национальной безопасности и политические советники рассмотрели вторую пятерку пунктов Формулы мира и провели две специальные сессии.
Украина подбила два российских самолета над акваторией Азовского моря - Мысягин
Украина сбила российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем, о чем сообщил Юрий Мысягин.
В Исландии лава от извержения вулкана добралась до города
Извержение исландского вулкана заставило эвакуировать Гриндавик; лава разрушает дома, но о пострадавших не сообщается.