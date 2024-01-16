Объявить врагом №1: КНДР хочет обновить статус Южной Кореи в конституции

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что нужно внести изменения в конституцию, чтобы определить Южную Корею как "враждебную страну №1". Об этом со ссылкой на BBC, передает УНН.

Детали

Во время выступления на ассамблее Ким обвинил Южную Корею и США в усилении напряженности в регионе. Он сказал, что для КНДР стало невозможным достичь примирения и мирного воссоединения с Югом.

Ким Чен Ын призвал к внесению изменений в конституцию КНДР, чтобы Южная Корея была названа "врагом номер один".

Отношения между Севером и Югом полностью превратились в отношения между двумя враждующими между собой государствами. В связи с этим я считаю, что необходимо пересмотреть некоторые положения Конституции КНДР - заявил лидер Северной Кореи.

Также Ким Чен Ын сказал, что в случае войны в Северной Корее, в конституции страны должен быть отражен вопрос "оккупации", "отвоевания" и "включения" Юга в состав своей территории.

Государственное информационное агентство KCNA сообщило во вторник, что Северная Корея закроет три агентства, которые контролируют объединение и межкорейский туризм: Комитет по мирному воссоединению, Национальное бюро экономического сотрудничества и Управление международного туризма на горе Кумган.

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Дополнение

Государственное информационное агентство KCNA сообщило во вторник, что Северная Корея закроет три агентства, которые контролируют объединение и межкорейский туризм: Комитет по мирному воссоединению, Национальное бюро экономического сотрудничества и Управление международного туризма на горе Кумган.

Напомним,

Президент Южной Кореи Юн Сук Йольз заявил, что если Северная Корея совершит провокацию, Южная Корея нанесет ответный удар, который будет "в несколько раз сильнее".