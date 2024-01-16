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Оголосити ворогом №1: КНДР хоче оновити статус Південної Кореї у конституції

Оголосити ворогом №1: КНДР хоче оновити статус Південної Кореї у конституції

Київ • УНН

 • 24097 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав внести зміни до конституції країни, щоб визначити Південну Корею як головного ворога Пхеньяну.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що потрібно внести зміни до конституції, щоб визначити Південну Корею як "ворожу країну №1". Про це з посиланням на BBC, передає УНН.

Деталі 

Під час виступу на асамблеї Кім звинуватив Південну Корею і США в посиленні напруженості в регіоні. Він сказав, що для КНДР стало неможливим досягти примирення і мирного возз'єднання з Півднем.

Кім Чен Ин закликав до внесення змін до конституції КНДР, щоб Південна Корея була названа "ворогом номер один". 

Відносини між Північчю і Півднем повністю перетворилися на відносини між двома державами, що ворогують між собою. У зв’язку з цим я вважаю, що необхідно переглянути деякі положення Конституції КНДР

 - заявив лідер Північної Кореї.

Також Кім Чен Ин сказав, що у разі війни в Північній Кореї, в конституції країни має бути відображено питання "окупації", "відвоювання" та "включення" Півдня до складу своєї території.

Державне інформаційне агентство KCNA повідомило у вівторок, що Північна Корея закриє три агентства, які контролюють об'єднання і міжкорейський туризм: Комітет з мирного возз'єднання, Національне бюро економічного співробітництва та Управління міжнародного туризму на горі Кумган.

США та Південна Корея розроблять спільні принципи ядерного захисту проти загрози від КНДР16.12.23, 07:02 • 103951 перегляд

Доповнення

Державне інформаційне агентство KCNA повідомило у вівторок, що Північна Корея закриє три агентства, які контролюють об'єднання і міжкорейський туризм: Комітет з мирного возз'єднання, Національне бюро економічного співробітництва та Управління міжнародного туризму на горі Кумган.

Нагадаємо

Президент Південної Кореї Юн Сук Йольз заявив, що якщо Північна Корея здійснить провокацію, Південна Корея завдасть удару у відповідь, яка буде "у кілька разів сильнішою".    

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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