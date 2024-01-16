Південна Корея попередила про потужну військову відповідь у разі провокації Північної Кореї
Київ • УНН
Південна Корея виступила з суворим попередженням про потужну військову відповідь на будь-яку можливу провокацію з боку Північної Кореї, після заяв останньої про те, що вона не визнає морського кордону і війна не виключена. Президент Південної Кореї пообіцяв, що відповідь буде "в кілька разів сильнішою"
Південна Корея попереджає про потужну відповідь на можливу провокацію Північної Кореї. Попередження надійшло після того, як Північна Корея заявила, що війна не виключена. Про це йдеться в заяві державного північнокорейського інформаційного агентства KCNA, передає УНН.
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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що "якщо Південна Корея порушить лише 0,001 міліметра землі, повітряного та морського простору, то це буде розцінено як провокація до війни".
Кім Чен Ин додав, що Пхеньян не визнає фактичний морський кордон між двома країнами.
Того ж дня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль провів засідання кабінету міністрів у Сеулі. Там Юн заявив, що якщо Північна Корея здійснить провокацію, Південна Корея завдасть удару у відповідь, яка буде "у кілька разів сильнішою".
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