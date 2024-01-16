Южная Корея предупредила о мощном военном ответе в случае провокации Северной Кореи

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  174160 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  242909 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  241290 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215632 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  206254 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187265 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157470 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133189 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142765 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Южная Корея выступила со строгим предупреждением о мощном военном ответе на любую возможную провокацию со стороны Северной Кореи, после заявлений последней о том, что она не признает морской границы и война не исключена. Президент Южной Кореи пообещал, что ответ будет "в несколько раз сильнее"

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США осуждают атаку Ирана в Эрбиле

США решительно осудили ракетную атаку Ирана в Эрбиле, Ирак, в результате которой погибли четверо и были ранены шесть человек, выразив беспокойство по поводу подрыва стабильности в Ираке. Никакие американские объекты не были поражены, и о жертвах среди американцев не сообщалось.

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США осуждают атаку Ирана в Эрбиле

ЦАХАЛ выводит из Сектора Газа одну из четырех дивизий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела 36-ю дивизию из Полосы Газы для тренировок и реконструкции в рамках запланированной долгосрочной стратегии ведения войны против Хамаса. Три оставшиеся дивизии продолжают операции в различных зонах.

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ЦАХАЛ выводит из Сектора Газа одну из четырех дивизий

Российские самолеты ИЛ-22М и А-50 могли сбить ЗРК Patriot - военный эксперт

По словам военного эксперта Олега Каткова, российские самолеты Ил-22М и А-50 теоретически могли бы сбить систему ПВО Patriot, что он называет чрезвычайно сложной задачей из-за мобильности системы и мощного радиолокационного сигнала.

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Российские самолеты ИЛ-22М и А-50 могли сбить ЗРК Patriot - военный эксперт

минобороны рф сообщило о трех сбитых украинских БПЛА над Воронежской областью

Министерство обороны России заявило, что три украинских беспилотника были сбиты российскими системами противовоздушной обороны над Воронежской областью во время вероятной попытки теракта. О жертвах не сообщается, а материальный ущерб оценивается.

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минобороны рф сообщило о трех сбитых украинских БПЛА над Воронежской областью

В Иране задержали 20-летнего гражданина Швеции

Мужчину задержали в начале января, но МИД не хочет раскрывать причины со ссылкой на консульскую тайну.

Новости Мира •   •  6641 просмотра
В Иране задержали 20-летнего гражданина Швеции

На севере Швеции - рекорд холодов с начала века

Самая низкая температура в Швеции с начала нового тысячелетия была зафиксирована 5 января в городе Виттенга на севере Швеции - минус 44,6 градуса. Предыдущий рекорд века составлял минус 44 градуса в Сторбо в 2001 году.

Новости Мира •   •  7739 просмотра
На севере Швеции - рекорд холодов с начала века

Месси в третий раз получил награду игрока года по версии FIFA

Лионель Месси был признан игроком года ФИФА за 2023 год, что стало новым рекордом для него и стало третьей победой. В финальном голосовании он обошел других номинантов Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе.

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Месси в третий раз получил награду игрока года по версии FIFA

"Позитивные сигналы точно есть" - Маркарова о помощи от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что Конгресс США поддерживает предоставление помощи Украине, но пока продолжаются дискуссии относительно деталей. Она призывает американских политиков ускорить принятие решений по финансовой и оборонной помощи для повышения устойчивости Украины.

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"Позитивные сигналы точно есть" - Маркарова о помощи от США

В Воронеже взрывы, очевидцы пишут об атаке дронов

В российском Воронеже прогремели многочисленные взрывы, по предварительным данным, это были атаки беспилотников. Взрывы повредили жилые дома, на месте происшествия работают экстренные службы.

Война •   •  13839 просмотра
В Воронеже взрывы, очевидцы пишут об атаке дронов