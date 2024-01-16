Южная Корея предупредила о мощном военном ответе в случае провокации Северной Кореи

Южная Корея предупреждает о мощном ответе на возможную провокацию Северной Кореи. Предупреждение поступило после того, как Северная Корея заявила, что война не исключена. Об этом говорится в заявлении государственного северокорейского информационного агентства KCNA, передает УНН.

Детали

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "если Южная Корея нарушит лишь 0,001 миллиметра земли, воздушного и морского пространства, то это будет расценено как провокация к войне".

Ким Чен Ын добавил, что Пхеньян не признает фактическую морскую границу между двумя странами.

В тот же день президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провел заседание кабинета министров в Сеуле. Там Юн заявил, что если Северная Корея совершит провокацию, Южная Корея нанесет ответный удар, который будет "в несколько раз сильнее".

Если Северная Корея осуществит провокацию, то мы ответим в разы сильнее сказал он на встрече, которую показало южнокорейское телевидение.

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