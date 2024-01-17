Південна Корея запровадила санкції проти КНДР за ядерні та ракетні розробки

Сьогодні Південна Корея ввела низку санкцій проти Північної Кореї, щоб завадити їй виготовляти зброю. Про це повідомляє МЗС Південної Кореї, передає УНН.

17 січня, наш уряд запровадив незалежні санкції проти Північної Кореї щодо 11 кораблів, 2 осіб і 3 організацій, які підтримували ядерні та ракетні розробки Північної Кореї, займаючись морськими перевезеннями, імпортом і контрабандою нафти до Північної Кореї - йдеться в повідомленні МЗС Південної Кореї.

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Уряд зазначив в своєму повідомленні, що планує і надалі застосовувати санкції не лише до суден, які здійснюють морські перевалки, а й до осіб та установ, залучених до мереж незаконних перевезень та контрабанди.

В МЗС наголосили, що ці заходи демонструють рішучу волю корейського уряду перешкоджати незаконним ядерним і ракетним розробкам, блокуючи продовження незаконних закупівель Північною Кореєю коштів і матеріалів морем.

Нагадаємо

Оголошення про санкції відбулося через декілька днів після того, як Північна Корея запустила нову твердопаливну гіперзвукову ракету середньої дальності.

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