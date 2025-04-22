Южная Корея вывела на орбиту четвертый спутник-шпион для наблюдения за КНДР

Южная Корея, на фоне стремления усилить свои независимые возможности наблюдения за Северной Кореей, успешно запустила на орбиту свой четвертый спутник-шпион, сообщило во вторник министерство обороны страны.



Передает УНН со ссылкой на Yonhap News.

Детали

В рамках своего плана Южная Корея запустила радиолокационный спутник с синтезированной апертурой - это четвертый военный компонент наблюдения, навигации и связи, запущенный недавно.

Южная Корея запустила свой первый спутник-шпион в декабре 2023 года, оснащенный электрооптическими и инфракрасными датчиками, способными делать детальные снимки. В прошлом году она запустила еще два спутника с радарами с синтезированной апертурой (SAR), которые собирают данные независимо от погодных условий.

Южная Корея планирует запустить пятый спутник, который будет оснащен датчиками SAR, позже в этом году.

Напомним

Японский оператор Q-shu University Institute будет передавать ГУР МОУ геолокационные снимки со спутников, включая радарные снимки SAR. Это первый шаг такого уровня сотрудничества между Украиной и Японией.

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