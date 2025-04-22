Південна Корея вивела на орбіту четвертий супутник-шпигун для спостереження за КНДР

Південна Корея, на тлі прагнення посилити свої незалежні можливості спостереження за Північною Кореєю, успішно запустила на орбіту свій четвертий супутник-шпигун, повідомило у вівторок міністерство оборони країни.



Передає УНН із посиланням на Yonhap News.

Деталі

В рамках свого плану Південна Корея запустила радіолокаційний супутник із синтезованою апертурою - це четвертий військовий компонент спостереження, навігації та зв'язку, запущений нещодавно.

Південна Корея запустила свій перший супутник-шпигун у грудні 2023 року, оснащений електрооптичними та інфрачервоними датчиками, здатними робити детальні знімки. Минулого року вона запустила ще два супутники з радарами з синтезованою апертурою (SAR), які збирають дані незалежно від погодних умов.

Південна Корея планує запустити п'ятий супутник, який буде оснащений датчиками SAR, пізніше цього року.

Нагадаємо

Японський оператор Q-shu University Institute буде передавати ГУР МОУ геолокаційні знімки з супутників, включаючи радарні знімки SAR. Це перший крок такого рівня співпраці між Україною та Японією.

Складуть конкуренцію Starlink? Стала відома дата запуску перших супутників Kuiper від Amazon