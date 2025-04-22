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The Guardian

The Washington Post

SAR-Lupe

Південна Корея вивела на орбіту четвертий супутник-шпигун для спостереження за КНДР

Київ • УНН

 • 2040 перегляди

Південна Корея вивела на орбіту четвертий супутник-шпигун, щоб посилити можливості спостереження за Північною Кореєю. Планується запустити п'ятий супутник з датчиками SAR цього року.

Південна Корея вивела на орбіту четвертий супутник-шпигун для спостереження за КНДР

Південна Корея, на тлі прагнення посилити свої незалежні можливості спостереження за Північною Кореєю, успішно запустила на орбіту свій четвертий супутник-шпигун, повідомило у вівторок міністерство оборони країни.

Передає УНН із посиланням на Yonhap News.

Деталі

В рамках свого плану Південна Корея запустила радіолокаційний супутник із синтезованою апертурою - це четвертий військовий компонент спостереження, навігації та зв'язку, запущений нещодавно.

Південна Корея запустила свій перший супутник-шпигун у грудні 2023 року, оснащений електрооптичними та інфрачервоними датчиками, здатними робити детальні знімки. Минулого року вона запустила ще два супутники з радарами з синтезованою апертурою (SAR), які збирають дані незалежно від погодних умов.

Південна Корея планує запустити п'ятий супутник, який буде оснащений датчиками SAR, пізніше цього року.

Нагадаємо

Японський оператор Q-shu University Institute буде передавати ГУР МОУ геолокаційні знімки з супутників, включаючи радарні знімки SAR. Це перший крок такого рівня співпраці між Україною та Японією.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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