Южная Корея попросила страны Персидского залива гарантировать поставки энергоносителей и безопасность судов

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

Сеул просит страны Персидского залива обеспечить стабильный импорт нефти и газа. Отдельно поднят вопрос защиты экипажей в районе Ормузского пролива.

Южная Корея обратилась к странам Персидского залива с просьбой обеспечить стабильные поставки энергоносителей и безопасность корейских судов вблизи Ормузского пролива – об этом сообщило министерство финансов страны, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отметили в правительстве, министр финансов Ку Юн Чхоль провел встречу с послами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Во время переговоров Сеул попросил гарантировать бесперебойные поставки нефти, сжиженного природного газа, нефтепродуктов, мочевины и других критически важных ресурсов.

Отдельно южнокорейская сторона подняла вопрос безопасности своих судов и экипажей на фоне обострения ситуации в районе Ормузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов для мирового энергетического рынка.

Страны залива пообещали поддерживать контакт с Сеулом

В министерстве заявили, что представители государств Персидского залива назвали Южную Корею страной "главного приоритета" и пообещали поддерживать тесную координацию для стабильного снабжения.

Южная Корея, как и многие другие азиатские экономики, существенно зависит от импорта энергоносителей из этого региона. На фоне войны на Ближнем Востоке и сбоев в судоходстве через Ормузский пролив в Сеуле пытаются минимизировать риски для энергетической безопасности и внешней торговли.

