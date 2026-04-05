Южная Корея попросила страны Персидского залива гарантировать поставки энергоносителей и безопасность судов
Киев • УНН
Сеул просит страны Персидского залива обеспечить стабильный импорт нефти и газа. Отдельно поднят вопрос защиты экипажей в районе Ормузского пролива.
Южная Корея обратилась к странам Персидского залива с просьбой обеспечить стабильные поставки энергоносителей и безопасность корейских судов вблизи Ормузского пролива – об этом сообщило министерство финансов страны, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как отметили в правительстве, министр финансов Ку Юн Чхоль провел встречу с послами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Во время переговоров Сеул попросил гарантировать бесперебойные поставки нефти, сжиженного природного газа, нефтепродуктов, мочевины и других критически важных ресурсов.
Отдельно южнокорейская сторона подняла вопрос безопасности своих судов и экипажей на фоне обострения ситуации в районе Ормузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов для мирового энергетического рынка.
Страны залива пообещали поддерживать контакт с Сеулом
В министерстве заявили, что представители государств Персидского залива назвали Южную Корею страной "главного приоритета" и пообещали поддерживать тесную координацию для стабильного снабжения.
Южная Корея, как и многие другие азиатские экономики, существенно зависит от импорта энергоносителей из этого региона. На фоне войны на Ближнем Востоке и сбоев в судоходстве через Ормузский пролив в Сеуле пытаются минимизировать риски для энергетической безопасности и внешней торговли.
