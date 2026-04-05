Південна Корея попросила країни Перської затоки гарантувати поставки енергоносіїв і безпеку суден

Південна Корея звернулася до країн Перської затоки із проханням забезпечити стабільне постачання енергоносіїв і безпеку корейських суден поблизу Ормузької протоки – про це повідомило міністерство фінансів країни, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначили в уряді, міністр фінансів Ку Юн Чхоль провів зустріч із послами країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Під час переговорів Сеул попросив гарантувати безперебійні поставки нафти, скрапленого природного газу, нафтопродуктів, сечовини та інших критично важливих ресурсів.

США збільшили страхові гарантії для суден в Ормузькій протоці до 40 млрд доларів

Окремо південнокорейська сторона порушила питання безпеки своїх суден і екіпажів на тлі загострення ситуації в районі Ормузької протоки, яка є одним із ключових маршрутів для світового енергетичного ринку.

Країни затоки пообіцяли підтримувати контакт із Сеулом

У міністерстві заявили, що представники держав Перської затоки назвали Південну Корею країною "головного пріоритету" та пообіцяли підтримувати тісну координацію для стабільного постачання.

Південна Корея, як і багато інших азійських економік, суттєво залежить від імпорту енергоносіїв із цього регіону. На тлі війни на Близькому Сході та збоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку в Сеулі намагаються мінімізувати ризики для енергетичної безпеки та зовнішньої торгівлі.

Іран дозволив Іраку проходити через Ормузьку протоку