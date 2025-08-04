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Южная Корея демонтирует громкоговорители пропагандистских трансляций вдоль границы с КНДР

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Южная Корея начала демонтаж громкоговорителей, транслировавших к-поп и пропаганду на КНДР. Это происходит после приказа президента Ли Джэ Мёна о прекращении трансляций для снижения напряженности.

Южная Корея демонтирует громкоговорители пропагандистских трансляций вдоль границы с КНДР

Южнокорейское правительство начало изымать с границы громкоговорители, которые использовались для трансляции к-попа и пропагандистских новостей, направленных в отношении Северной Кореи.

Передает УНН со ссылкой на Yonhap News.

Детали

Министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что они начали убирать громкоговорители со своей границы с Северной Кореей, которые транслировали пропаганду, направленную против КНДР, с целью психологического воздействия. 

Соответствующий шаг произошел менее чем через два месяца после того, как 11 июня президент Ли Джэ Мён приказал прекратить громкоговорящие трансляции на границе с КНДР, в прифронтовых районах, в рамках усилий "по восстановлению напряженных отношений с Севером".

Это практическая мера, которая может помочь ослабить межкорейскую напряженность, не влияя на боевую готовность военных

– говорится в сообщении министерства для журналистов.

Напомним

Северная Корея перевела трансляцию своего государственного телевизионного вещания с китайского спутника на российский, что усложнило мониторинг и просмотр таких трансляций правительственными учреждениями и СМИ Южной Кореи. 

Игорь Тележников

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