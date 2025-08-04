Южная Корея демонтирует громкоговорители пропагандистских трансляций вдоль границы с КНДР

Южнокорейское правительство начало изымать с границы громкоговорители, которые использовались для трансляции к-попа и пропагандистских новостей, направленных в отношении Северной Кореи.

Передает УНН со ссылкой на Yonhap News.

Министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что они начали убирать громкоговорители со своей границы с Северной Кореей, которые транслировали пропаганду, направленную против КНДР, с целью психологического воздействия.

Соответствующий шаг произошел менее чем через два месяца после того, как 11 июня президент Ли Джэ Мён приказал прекратить громкоговорящие трансляции на границе с КНДР, в прифронтовых районах, в рамках усилий "по восстановлению напряженных отношений с Севером".

Это практическая мера, которая может помочь ослабить межкорейскую напряженность, не влияя на боевую готовность военных