Південна Корея демонтує гучномовці пропагандистських трансляцій вздовж кордону з КНДР
Київ • УНН
Південна Корея розпочала демонтаж гучномовців, що транслювали к-поп та пропаганду на КНДР. Це відбувається після наказу президента Лі Дже Мена про припинення трансляцій для зниження напруженості.
Південнокорейський уряд почав вилучати з кордону гучномовці, які використовувалися для трансляції к-попу і пропагандистських новин, спрямованих відносно Північної Кореї.
Передає УНН із посиланням на Yonhap News.
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Міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що вони почали прибирати гучномовці зі свого кордону з Північною Кореєю, які транслювали пропаганду, спрямовану проти КНДР, з метою психологічного впливу.
Відповідний крок відбувся менш ніж через два місяці після того, як 11 червня президент Лі Дже Мен наказав припиненити гучномовні трансляції на кордоні з КНДР, у прифронтових районах, у рамках зусиль "щодо відновлення напружених відносин з Північчю".
Це практичний захід, який може допомогти послабити міжкорейську напруженість, не впливаючи на бойову готовність військових
Нагадаємо
Північна Корея перевела трансляцію свого державного телевізійного мовлення з китайського супутника на російський, що ускладнило моніторинг і перегляд таких трансляцій урядовими установами та ЗМІ Південної Кореї.