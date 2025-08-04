Південна Корея демонтує гучномовці пропагандистських трансляцій вздовж кордону з КНДР

Південнокорейський уряд почав вилучати з кордону гучномовці, які використовувалися для трансляції к-попу і пропагандистських новин, спрямованих відносно Північної Кореї.

Передає УНН із посиланням на Yonhap News.

Міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що вони почали прибирати гучномовці зі свого кордону з Північною Кореєю, які транслювали пропаганду, спрямовану проти КНДР, з метою психологічного впливу.

Відповідний крок відбувся менш ніж через два місяці після того, як 11 червня президент Лі Дже Мен наказав припиненити гучномовні трансляції на кордоні з КНДР, у прифронтових районах, у рамках зусиль "щодо відновлення напружених відносин з Північчю".

Це практичний захід, який може допомогти послабити міжкорейську напруженість, не впливаючи на бойову готовність військових