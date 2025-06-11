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Південна Корея припиняє пропаганду на КНДР задля зниження напруженості

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Канцелярія президента Південної Кореї оголосила про припинення пропагандистського мовлення на Північну Корею. Це перший крок нового уряду задля зниження напруженості.

Південна Корея припиняє пропаганду на КНДР задля зниження напруженості

У рамках перших заходів нового уряду щодо зниження напруженості, канцелярія президента Південної Кореї оголосила про припинення пропагандистського мовлення на Північну Корею за допомогою гучномовців поблизу військового кордону між Північчю і Півднем.

Передає УНН із посиланням на NHK та EFE.

Деталі

Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон заявив припинення гучномовних трансляцій на кордоні з КНДР, у рамках відновлення діалогу з Північною Кореєю. 

Зупинку використання гучномовців підтверджує міністерство оборони країни.

Це захід рамках стратегії щодо зниження напруженості з Пхеньяном, пояснили у відомстві, зазначивши про подальші кроки у напрямку "відновлення довіри в міжкорейських відносинах та сприяння миру на Корейському півострові".

Трансляції були призупинені о 14:00 

- заявила речниця адміністрації президента Кан Ю-чжон на прес-конференції.

Вона додала, що цей захід "відповідає бажанню уряду відновити довіру в міжкорейських відносинах".

Нагадаємо

Лі Дже Мьон склав присягу та пообіцяв об'єднати націю, пожвавити економіку і проводити прагматичну дипломатію. Він наголосив на необхідності сильного стримування загроз Північній Кореї.

Двоє учасників південнокорейського K-pop гурту BTS - RM (повне ім'я якого Кім Нам Джун) та V (справжнє ім'я якого Кім Те Хьон), - були звільнені у вівторок, після завершення обов'язкової військової служби.

Північнокорейський есмінець тепер знову на плаву після того, як він перекинувся під час спуску на воду. Робітники суднобудівного заводу Чхонджин у Північній Кореї "монументально" відремонтували корабель, що раніше зазнав ганьби через аварію під час спуску. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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