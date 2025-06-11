Південна Корея припиняє пропаганду на КНДР задля зниження напруженості

У рамках перших заходів нового уряду щодо зниження напруженості, канцелярія президента Південної Кореї оголосила про припинення пропагандистського мовлення на Північну Корею за допомогою гучномовців поблизу військового кордону між Північчю і Півднем.

Передає УНН із посиланням на NHK та EFE.

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Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон заявив припинення гучномовних трансляцій на кордоні з КНДР, у рамках відновлення діалогу з Північною Кореєю.

Зупинку використання гучномовців підтверджує міністерство оборони країни.

Це захід рамках стратегії щодо зниження напруженості з Пхеньяном, пояснили у відомстві, зазначивши про подальші кроки у напрямку "відновлення довіри в міжкорейських відносинах та сприяння миру на Корейському півострові".

Трансляції були призупинені о 14:00 - заявила речниця адміністрації президента Кан Ю-чжон на прес-конференції.

Вона додала, що цей захід "відповідає бажанню уряду відновити довіру в міжкорейських відносинах".

Нагадаємо

Лі Дже Мьон склав присягу та пообіцяв об'єднати націю, пожвавити економіку і проводити прагматичну дипломатію. Він наголосив на необхідності сильного стримування загроз Північній Кореї.

Двоє учасників південнокорейського K-pop гурту BTS - RM (повне ім'я якого Кім Нам Джун) та V (справжнє ім'я якого Кім Те Хьон), - були звільнені у вівторок, після завершення обов'язкової військової служби.

Північнокорейський есмінець тепер знову на плаву після того, як він перекинувся під час спуску на воду. Робітники суднобудівного заводу Чхонджин у Північній Кореї "монументально" відремонтували корабель, що раніше зазнав ганьби через аварію під час спуску.

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