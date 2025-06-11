Південна Корея припиняє пропаганду на КНДР задля зниження напруженості
Київ • УНН
Канцелярія президента Південної Кореї оголосила про припинення пропагандистського мовлення на Північну Корею. Це перший крок нового уряду задля зниження напруженості.
У рамках перших заходів нового уряду щодо зниження напруженості, канцелярія президента Південної Кореї оголосила про припинення пропагандистського мовлення на Північну Корею за допомогою гучномовців поблизу військового кордону між Північчю і Півднем.
Передає УНН із посиланням на NHK та EFE.
Деталі
Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон заявив припинення гучномовних трансляцій на кордоні з КНДР, у рамках відновлення діалогу з Північною Кореєю.
Зупинку використання гучномовців підтверджує міністерство оборони країни.
Це захід рамках стратегії щодо зниження напруженості з Пхеньяном, пояснили у відомстві, зазначивши про подальші кроки у напрямку "відновлення довіри в міжкорейських відносинах та сприяння миру на Корейському півострові".
Трансляції були призупинені о 14:00
Вона додала, що цей захід "відповідає бажанню уряду відновити довіру в міжкорейських відносинах".
Нагадаємо
Лі Дже Мьон склав присягу та пообіцяв об'єднати націю, пожвавити економіку і проводити прагматичну дипломатію. Він наголосив на необхідності сильного стримування загроз Північній Кореї.
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