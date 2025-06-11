Южная Корея прекращает пропаганду на КНДР для снижения напряженности
Киев • УНН
Канцелярия президента Южной Кореи объявила о прекращении пропагандистского вещания на Северную Корею. Это первый шаг нового правительства для снижения напряженности.
В рамках первых мероприятий нового правительства по снижению напряженности, канцелярия президента Южной Кореи объявила о прекращении пропагандистского вещания на Северную Корею с помощью громкоговорителей вблизи военной границы между Севером и Югом.
Передает УНН со ссылкой на NHK и EFE.
Детали
Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил о прекращении громкоговорящих трансляций на границе с КНДР, в рамках возобновления диалога с Северной Кореей.
Остановку использования громкоговорителей подтверждает министерство обороны страны.
Это мероприятие в рамках стратегии по снижению напряженности с Пхеньяном, пояснили в ведомстве, отметив дальнейшие шаги в направлении "восстановления доверия в межкорейских отношениях и содействия миру на Корейском полуострове".
Трансляции были приостановлены в 14:00
Она добавила, что эта мера "соответствует желанию правительства восстановить доверие в межкорейских отношениях".
Напомним
Ли Джэ Мён принял присягу и пообещал объединить нацию, оживить экономику и проводить прагматичную дипломатию. Он подчеркнул необходимость сильного сдерживания угроз Северной Кореи.
Двое участников южнокорейской K-pop группы BTS - RM (полное имя которого Ким Нам Джун) и V (настоящее имя которого Ким Тэ Хён), - были уволены во вторник, после завершения обязательной военной службы.
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