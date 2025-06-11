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Южная Корея прекращает пропаганду на КНДР для снижения напряженности

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Канцелярия президента Южной Кореи объявила о прекращении пропагандистского вещания на Северную Корею. Это первый шаг нового правительства для снижения напряженности.

Южная Корея прекращает пропаганду на КНДР для снижения напряженности

В рамках первых мероприятий нового правительства по снижению напряженности, канцелярия президента Южной Кореи объявила о прекращении пропагандистского вещания на Северную Корею с помощью громкоговорителей вблизи военной границы между Севером и Югом.

Передает УНН со ссылкой на NHK и EFE.

Детали

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил о прекращении громкоговорящих трансляций на границе с КНДР, в рамках возобновления диалога с Северной Кореей. 

Остановку использования громкоговорителей подтверждает министерство обороны страны.

Это мероприятие в рамках стратегии по снижению напряженности с Пхеньяном, пояснили в ведомстве, отметив дальнейшие шаги в направлении "восстановления доверия в межкорейских отношениях и содействия миру на Корейском полуострове".

Трансляции были приостановлены в 14:00 

- заявила пресс-секретарь администрации президента Кан Ю-чжон на пресс-конференции.

Она добавила, что эта мера "соответствует желанию правительства восстановить доверие в межкорейских отношениях".

Напомним

Ли Джэ Мён принял присягу и пообещал объединить нацию, оживить экономику и проводить прагматичную дипломатию. Он подчеркнул необходимость сильного сдерживания угроз Северной Кореи.

Двое участников южнокорейской K-pop группы BTS - RM (полное имя которого Ким Нам Джун) и V (настоящее имя которого Ким Тэ Хён), - были уволены во вторник, после завершения обязательной военной службы.

Северокорейский эсминец теперь снова на плаву после того, как он перевернулся во время спуска на воду. Рабочие судостроительного завода Чхонджин в Северной Корее "монументально" отремонтировали корабль, ранее испытавший позор из-за аварии во время спуска. 

Зеленский о передаче россией КНДР возможности делать "шахеды": реагировать нужно сейчас, а не когда они полетят на Сеул и Токио10.06.25, 20:35 • 2910 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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