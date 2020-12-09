Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом, Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.
YouTube начал удалять видео с упреками о фальсификации выборов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Видеосервис YouTube в среду, 9 декабря, удалил загруженные пользователями новые видео с озвученными необоснованными обвинениями относительно фальсификаций во время президентских выборов, состоявшихся в Соединенных Штатах Америки 3 ноября. Об этом пишет DW, передает УНН.
Коллегия выборщиков должна 14 декабря выбрать следующего президента США. Согласно американскому закону о подсчете голосов от 1887, во вторник, 8 декабря, истек дедлайн для обжалования результата выборов в штатах — известный как “safe harbor deadline” (дословный перевод с английского — “дедлайн безопасной гавани”. — Ред.). Это означает, что в случае, если результат выборов в том или ином штате ставился под сомнение кем-то из участников избирательной гонки, но не менее чем за шесть дней до голосования коллегии выборщиков этот результат был установлен, то, согласно закону, этот результат является окончательным и учитываться Конгрессом США.
“Учитывая это, мы начнем удалять любую часть контента, загруженного сегодня (или позже), который вводит в заблуждение людей утверждениям, что масштабные злоупотребления или ошибки изменили исход президентских выборов в США 2020 года”, — говорится в заявлении YouTube. Подобной практики видеосервис придерживался и во время предыдущих выборов в США. “Как всегда, новостные сообщения и комментарии по этому вопросу могут оставаться на нашем сайте, если содержится соответствующий учебный, документальный, научный или творческий контекст”, — добавили в YouTube.
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