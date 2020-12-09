YouTube почав видаляти відео з закидами про фальсифікації виборів у США

Колегія виборників США має 14 грудня обрати наступного президента США. Згідно з американським законом про підрахунок голосів від 1887 року, у вівторок, 8 грудня, сплив дедлайн для оскарження результату виборів у штатах - відомий як "safe harbor deadline" (дослівний переклад з англійської - "дедлайн безпечної гавані". - Ред.). Це означає, що у випадку, якщо результат виборів у тому чи іншому штаті ставився під сумнів кимось з учасників виборчих перегонів, але щонайменше за шість днів до голосування колегії виборників цей результат був встановлений, то, згідно з законом, цей результат є остаточним і має враховуватися Конгресом США.

"Враховуючи це, ми почнемо видаляти будь-яку частину контенту, завантаженого сьогодні (або пізніше), який вводить в оману людей ствердженнями, що масштабні зловживання чи помилки змінили результат президентських виборів у США 2020 року", - йдеться у заяві YouTube. Подібної практики відеосервіс дотримувався й під час попередніх виборів у США. "Як завжди, новинні повідомлення та коментарі щодо цього питання можуть залишатися на нашому сайті, якщо міститься відповідний навчальний, документальний, науковий або творчий контекст", - додали у YouTube.

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