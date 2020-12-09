Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно із попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому, Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів у судах ряду штатів, проте суди у Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.
YouTube почав видаляти відео з закидами про фальсифікації виборів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Відеосервіс YouTube у середу, 9 грудня, видалив завантажені користувачами нові відео з озвученими необґрунтованими закидами щодо фальсифікацій під час президентських виборів, що відбулися у Сполучених Штатах Америки 3 листопада. Про це пише DW, передає УНН.
Колегія виборників США має 14 грудня обрати наступного президента США. Згідно з американським законом про підрахунок голосів від 1887 року, у вівторок, 8 грудня, сплив дедлайн для оскарження результату виборів у штатах - відомий як "safe harbor deadline" (дослівний переклад з англійської - "дедлайн безпечної гавані". - Ред.). Це означає, що у випадку, якщо результат виборів у тому чи іншому штаті ставився під сумнів кимось з учасників виборчих перегонів, але щонайменше за шість днів до голосування колегії виборників цей результат був встановлений, то, згідно з законом, цей результат є остаточним і має враховуватися Конгресом США.
"Враховуючи це, ми почнемо видаляти будь-яку частину контенту, завантаженого сьогодні (або пізніше), який вводить в оману людей ствердженнями, що масштабні зловживання чи помилки змінили результат президентських виборів у США 2020 року", - йдеться у заяві YouTube. Подібної практики відеосервіс дотримувався й під час попередніх виборів у США. "Як завжди, новинні повідомлення та коментарі щодо цього питання можуть залишатися на нашому сайті, якщо міститься відповідний навчальний, документальний, науковий або творчий контекст", - додали у YouTube.
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