Иордания открыла рынок для украинской курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украина будет поставлять отечественную курятину на рынок Иордании. Об этом сообщили в МИД, передает УНН.
“Компетентные органы Украины и Иордании согласовали форму сертификата на экспортируемые из Украины в Иорданию мясо, субпродукты и другие продукты птицеводства.
Сертификат устанавливает постоянно действующее зонирование территории Украины для бесперебойной торговли продукцией птицеводства даже в случае вспышек гриппа птицы”, — сообщили в МИД.
Соответствующий сертификат Украина получила благодаря сотрудничеству дипломатов Министерства иностранных дел Украины и специалистов Госпродпотребслужбы с иорданской стороной.
“Мы решили одну из проблем украинских экспортеров мяса птицы, согласовав новый сертификат с Иорданией. Новая договоренность приносит конкретный результат: украинские компании и иорданские потребители могут быть уверенными в бесперебойном снабжении продукции из Украины”, — комментирует министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Документ стал пятым сертификатом на экспорт, который Украина и Иордания согласовали за последнее время. Ранее компетентные органы обеих стран согласовали формы сертификатов на экспорт из Украины охлажденной замороженной говядины, охлажденного мяса овец, крупного рогатого скота и овец для забоя.
Дополнение
Крупнейший в Украине производитель курятины МХП (Наша Ряба) за год нарастил 23% экспорта (109 тыс. тонн курятины во втором квартале 2021-го против 88,5 тыс. тонн во II квартале 2020 года).
На сегодняшний день это единственный производитель в Украине, успешно прошел независимый тест на отсутствие антибиотиков в курятине.
В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.
В то же время в сентябре стало известно, что МХП продал 20 цифровых копий логотипа “Наша Ряба” на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance. Средства от аукциона будут направлены на проведение фестиваля My Family Festival.