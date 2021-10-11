Йорданія відкрила ринок для української курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Україна буде поставляти вітчизняну курятину на ринок Йорданії. Про це повідомили у МЗС, передає УНН.
“Компетентні органи України та Йорданії погодили форму сертифікату на експортовані з України до Йорданії м’ясо, субпродукти та інші продукти птахівництва.
Сертифікат встановлює постійно діюче зонування території України для безперебійної торгівлі продукцією птахівництва навіть у разі спалахів грипу птиці”, — повідомили у МЗС.
Відповідний сертифікат Україна отримала завдяки співпраці дипломатів Міністерства закордонних справ України та фахівців Держпродспоживслужби з йорданською стороною.
“Ми вирішили одну з проблем українських експортерів м’яса птиці, узгодивши новий сертифікат із Йорданією. Нова домовленість приносить конкретний результат: українські компанії та йорданські споживачі можуть бути впевненими у безперебійному постачанні продукції з України”, — коментує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Документ став п’ятим сертифікатом на експорт, який Україна та Йорданія погодили за останній час. Раніше компетентні органи обох країн погодили форми сертифікатів на експорт з України охолодженої замороженої яловичини, охолодженого м’яса овець, великої рогатої худоби та овець для забою.
Доповнення
Найбільший в Україні виробник курятини МХП (Наша Ряба) за рік наростив 23% експорту (109 тис. тонн курятини в другому кварталі 2021-го проти 88,5 тис. тонн у II кварталі 2020 року).
На сьогоднішній день це єдиний виробник в Україні, який успішно пройшов незалежний тест на відсутність антибіотиків в курятині.
В цьому році МХП став першим, хто відправив українську курятину в Лондон.
У той же час у вересні стало відомо, що МХП продав 20 цифрових копій логотипу “Наша Ряба” на найбільшій у світі кріптовалютній біржі Binance. Засоби від аукціону будуть спрямовані на проведення фестивалю My Family Festival.