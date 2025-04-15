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Ежемесячные переводы после ограничений упали на 80 млрд грн - НБУ анонсировал реестр рисковых клиентов

Киев • УНН

 • 18359 просмотра

После введения ограничений на переводы между карточками, объемы упали с 250 до 170 млрд грн. НБУ готовит реестр лиц, причастных к рисковым финансовым операциям.

Ежемесячные переводы после ограничений упали на 80 млрд грн - НБУ анонсировал реестр рисковых клиентов

В Украине фиксируют существенное снижение объемов переводов средств между банковскими карточками после введения соответствующих ограничений. Если раньше украинцы ежемесячно переводили около 250 млрд грн, то сейчас эта сумма упала до 170 млрд грн. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности, передает корреспондент УНН.

Мы увидели, как существенно изменилась статистика по переводам между карточками. У нас на пике до ограничений в мае прошлого года, в мае-июне, ежемесячные переводы были около 250 млрд грн. После действия механизма стало 170

- отметил Олейник.

Детали 

"То есть около 80 миллиардов - это были переводы, по которым сейчас клиенты, которыми не пользуются, и банки, по которым не дают это согласие на их проведение, и по сути это клиенты, которые не смогли, в частности, подтвердить цель этих переводов и источники происхождения средств", - отметил заместитель председателя НБУ.

Курс валют на 15 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну15.04.25, 09:19 • 4960 просмотров

Реестр по рисковым финансовым операциям

По словам Олейника, в Нацбанке активно работают над законопроектом, который предусматривает создание специального реестра лиц и компаний, причастных к рисковым финансовым операциям. В него могут попасть как обычные клиенты, так и мерчанты - например, из-за использования чужих персональных данных или участия в подозрительных транзакциях.

В ближайшее время проект закона мы будем готовы передать в комитет для обсуждения его регистрации

- заявил Олейник.

Также он отметил, что новый механизм поможет снизить риски на рынке, в частности, для меньших банков, которые часто не имеют настроенных систем противодействия мошенничеству. Реестр позволит им эффективнее работать, опираясь на данные о потенциально опасных клиентах.

Напомним 

Ранее УНН писал, что глава НБУ Андрей Пышный заявил, что введенные в октябре 2024 года ограничения на карточные переводы привели к росту объемов переводов в системе электронных платежей (СЭП) на 6,2 млрд грн, одновременно переводы по реквизитам карточек сократились.

Алина Волянская

Алина Волянская

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