Курс валют на 15 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3153 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,31 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,02 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,97 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:

в банках доллар торгуется по курсу 41,65-41,05 грн, а евро по 47,40-46,50 грн, злотый по 11,15-10,45 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 40,97-40,86 грн, а евро - по 46,81-46,50 грн, злотый по 10,85-10,73 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,28-41,31, грн/долл. и 46,76-46,77 грн/евро.

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