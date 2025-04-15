Курс валют на 15 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3153 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,31 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,02 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,97 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

у банках долар торгується за курсом 41,65-41,05 грн, а євро за 47,40-46,50 грн, злотий за 11,15-10,45 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 40,97-40,86 грн, а євро - за 46,81-46,50 грн, злотий за 10,85-10,73 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,28-41,31, грн/дол. та 46,76-46,77 грн/євро.

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