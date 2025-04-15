Щомісячні перекази після обмежень впали на 80 млрд грн - НБУ анонсував реєстр ризикових клієнтів

В Україні фіксують суттєве зниження обсягів переказів коштів між банківськими картками після запровадження відповідних обмежень. Якщо раніше українці щомісяця переказували близько 250 млрд грн, то нині ця сума впала до 170 млрд грн. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки, передає кореспондент УНН.

Ми побачили, як суттєво змінилась статистика по переказах між картками. У нас на піку до обмежень в травні минулого року, у травні-червні, щомісячні перекази були близько 250 млрд грн. Після дії механізму сталося 170 - зазначив Олійник.

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"Тобто близько 80 мільярдів - це були перекази, по яких зараз клієнти, якими не користуються, і банки, по яких не дають цю згоду на їх проведення, і по суті це клієнти, які не змогли зокрема підтвердити мету цих переказів і джерела походження коштів", - зазначив заступник голови НБУ.

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Реєстр щодо ризикових фінансових операцій

За словами Олійника, у Нацбанку активно працюють над законопроєктом, який передбачає створення спеціального реєстру осіб і компаній, причетних до ризикових фінансових операцій. До нього можуть потрапити як звичайні клієнти, так і мерчанти - наприклад, через використання чужих персональних даних або участь у підозрілих транзакціях.

Найближчим часом проект закону ми будемо готові передати в комітет для обговорення його реєстрації - заявив Олійник.

Також він зазначив, що новий механізм допоможе знизити ризики на ринку, зокрема для менших банків, які часто не мають налаштованих систем протидії шахрайству. Реєстр дозволить їм ефективніше працювати, спираючись на дані про потенційно небезпечних клієнтів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що голова НБУ Андрій Пишний заявив, що введені в жовтні 2024 року обмеження на карткові перекази призвели до зростання обсягів переказів у системі електронних платежів (СЕП) на 6,2 млрд грн, водночас перекази за реквізитами карток скоротилися.