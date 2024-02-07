Ежедневно рф наносит от 1500 до 2500 ударов по территории Донецкой области

россияне ежедневно выпускают от 1500 до 2500 снарядов и ракет в направлении разрушенной войной Донецкой области в Украине. Атаки рф направлены на критическую инфраструктуру, имея целью усложнить условия пребывания людей в этом регионе во время зимы.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

С началом полномасштабного вторжения рф в 2022 году на Донетчине произошло много жестких и затяжных сражений войны.

Ежедневно рф осуществляет от 1500 до 2500 ударов по территории Донецкой области, направляя свои силы на уничтожение объектов критической инфраструктуры.

Цель таких террористических актов - осложнение проживания людей в регионе.

В последнее время Кураховская электростанция, один из немногих источников электроэнергии в регионе, была вынуждена прекратить работу из-за российских обстрелов.

Город Авдеевка, в котором обстрелы привели к уменьшению количества гражданских лиц менее 1000, вообще практически исчез.

Добавим

Новейший случай обстрела в прифронтовом городе Нью-Йорк подтвердил террористический характер ведения войны рф, ведь вражеский обстрел начался в момент спасательных работ украинской стороны.

В Донецкой области 74 населенных пункта на линии фронта обесточены полностью, их отремонтировать сложно из-за действий агрессора - Филашкин