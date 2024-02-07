Ежедневно рф наносит от 1500 до 2500 ударов по территории Донецкой области

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  156267 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  173278 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  156495 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  160219 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  263187 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  350614 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333957 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Ежедневно рф наносит от 1500 до 2500 ударов по территории Донецкой области

рф ежедневно выпускает от 1500 до 2500 снарядов по Донецкой области, направляя свои силы на уничтожение объектов критической инфраструктуры, чтобы усложнить условия жизни местных с приближением зимы.

Война •   •  1050 просмотра
Ежедневно рф наносит от 1500 до 2500 ударов по территории Донецкой области

Европарламент одобрил решение о лишении водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС

Европарламент поддерживает принятие директивы, согласно которой наказание за превышение скорости или вождение в нетрезвом состоянии должно применяться во всех государствах-членах ЕС.

Новости Мира •   •  1965 просмотра
Европарламент одобрил решение о лишении водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС

Белый дом призывает Конгресс к принятию дополнительного финансирования для Украины

Пресс-секретарь Белого дома отметила критическую потребность в дополнительном финансировании со стороны Конгресса для поддержки Украины на фоне растущей российской агрессии.

Война •   •  4791 просмотра
Белый дом призывает Конгресс к принятию дополнительного финансирования для Украины

Toyota повышает прогноз годовой прибыли на фоне сокращения дефицита чипов

Toyota повысила прогноз чистой прибыли за год до рекордно высокого уровня в 4,5 триллиона иен благодаря высоким продажам во всех регионах и ослаблению глобального дефицита полупроводников.

Экономика •   •  3009 просмотра
Toyota повышает прогноз годовой прибыли на фоне сокращения дефицита чипов

Reuters: в McDonald's отчитываются о рекордном падении продаж из-за бойкота

Компания McDonald's сообщила о первом за почти четыре года квартальном падении продаж, которое она объяснила войной на Ближнем Востоке, существенно повлиявшей на некоторые иностранные рынки.

Новости Мира •   •  4368 просмотра
Reuters: в McDonald's отчитываются о рекордном падении продаж из-за бойкота

Норвегия отказала в убежище экс-командиру ЧВК Вагнер

Норвегия отказала в убежище бывшему командиру группы наемников Вагнера Андрею Медведеву, но предоставила ему временный вид на жительство из-за угрозы безопасности в случае возвращения в рф.

Война •   •  9652 просмотра
Норвегия отказала в убежище экс-командиру ЧВК Вагнер

Массированная атака дронами: россияне запустили "шахеды" с трех направлений

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о многочисленных группах беспилотников Shahed иранского производства, которые движутся к Украине с разных направлений на юге и готовятся к атаке.

Война •   •  11146 просмотра
Массированная атака дронами: россияне запустили "шахеды" с трех направлений

В Таиланде запретят рекреационное употребление каннабиса

Таиланд собирается запретить рекреационное употребление каннабиса и предложить новый законопроект, разрешающий только медицинское использование наркотика.

Новости Мира •   •  8453 просмотра
В Таиланде запретят рекреационное употребление каннабиса

В Министерстве обороны отреагировали на решение о создании Сил беспилотных систем

Президент Зеленский подписал указ о создании нового вида Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем. По словам министра обороны Рустема Умерова, это является важным шагом в модернизации военного потенциала Украины.

Война •   •  12635 просмотра
В Министерстве обороны отреагировали на решение о создании Сил беспилотных систем

После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал народных депутатов принять в первом чтении законопроект о мобилизации, который он обсудил с министром обороны и получил от него поддержку, после того, как выступил с критикой документа.

Война •   •  16121 просмотра
После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении