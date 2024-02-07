Щодня рф завдає від 1500 до 2500 ударів по території Донецької області
Київ • УНН
рф щодня випускає від 1500 до 2500 снарядів по Донеччині, спрямовуючи свої сили на знищення об'єктів критичної інфраструктури, щоб ускладнити умови життя місцевих з наближенням зими.
росіяни щодня випускають від 1500 до 2500 снарядів та ракет у напрямку зруйнованої війною Донецької області в Україні. Атаки рф спрямовані на критичну інфраструктуру, маючи на меті ускладнити умови перебування людей в цьому регіоні під час зими.
Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
З початком повномасштабного вторгнення рф у 2022 році на Донеччині відбулося багато жорстких і затяжних битв війни.
Щодня рф здійснює від 1500 до 2500 ударів по території Донеччини, спрямовуючи свої сили на знищення об'єктів критичної інфраструктури.
Мета таких терористичних актів – ускладнення проживання людей у регіоні.
Останнім часом Кураховська електростанція, одне з небагатьох джерел електроенергії в регіоні, була змушена припинити роботу через російські обстріли.
Місто Авдіївка, в якому обстріли призвели до зменшення кількості цивільних осіб менше ніж 1000, взагалі практично зникло.
Додамо
Найновіший випадок обстрілу в прифронтовому місті Нью-Йорк підтвердив терористичний характер ведення війни рф, адже ворожий обстріл розпочався в момент рятувальних робіт української сторони.
На Донеччині 74 населених пункти на лінії фронту знеструмлені повністю, їх відремонтувати складно через дії агресора - Філашкін06.02.24, 17:21 • 24064 перегляди