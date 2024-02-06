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На Донеччині 74 населених пункти на лінії фронту знеструмлені повністю, їх відремонтувати складно через дії агресора - Філашкін

На Донеччині 74 населених пункти на лінії фронту знеструмлені повністю, їх відремонтувати складно через дії агресора - Філашкін

Київ • УНН

 • 24064 перегляди

74 населених пункти на лінії зіткнення в Донецькій області майже повністю знеструмлені та важкодоступні для ремонту через обстріли з боку російських військ. За два роки - 116 тис пошкодженого та зруйнованого житла у Донецькій області, серед цього - 353 школи; 301 садочок, 286 лікарень.

Загалом у Донецькій області за два роки ворог знищив понад 650 закладів освіти та майже 300 лікарень. Низка міст, серед яких Мар’янка, Угледар, Авдіївка – максимально знищені. Незважаючи на те, що зс рф намагаються майже кожного дня проривати лінію оборони, українські захисники стримують ворога по всіх напрямках.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", начальник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

На питання якою є наразі загальна гуманітарна ситуація, в якому стані знаходяться населенні пункти, які дуже близько до лінії зіткнення, Філашкін виділив наступні данні:

74 населених пункту на лінії фронту майже знеструмлені повністю: немає ні води, ні газу, ні світла, але люди не бажають від’їжджати, та ми не можемо відремонтувати, оскільки ворог не дає цього

– сказав він.

За словами голови ОВА, зараз в Донецькій області знаходяться і працюють 284 котельні та 186 пунктів незламності. При цьому вздовж лінії фронту українські комунальні служби та енергетики не можуть відремонтувати зруйноване та пошкоджене обладнання, через обстріли з боку окупантів.

Загальна гуманітарна ситуація в області, за роки війни наступна:

116 тис пошкодженого та зруйнованого житла у Донецькій області за два роки; 353 школи; 301 садочок, 286 лікарень. Це все ворог знищив за 2 роки. Місто Мар’янка, Угледар, Авдіївка – їх немає вже повністю. Ліман зруйновн на 80%. Очеретяне – теж майже на 80%.

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Філашкін зазначив, що мешканці залишаються там, тому органи влади та волонтери доставляють туди допомогу –"і медикаменти, і харчі, і дрова, пелети – все на що в нас є можливість", додав він.

Крім того голова Донецької ОВА оприлюднив дані щодо обстрілів минулої доби:

1488 разів ворог обстрілював як лінію фронта, так і прифронтові міста. Балістика дістала місто Покровськ. Одна людина поранена – це з міста Авдіївка. По Авдіївці ворог випустив 37 керованих авіабомб.

- сказав він.

За словами очільника адміністрації області, у самій Авдіївці "залишається 945 людей які не бажають виїзжати".  

Ти часом російські загарбники кожен день намагються прорвати лінію оборони, втім ЗСУ стримує армію рф.

Біля Константинівки знаходиться Часів Яр. Ворог намагається майже кожного дня обстрілювати та проривати лінію оборони. Але наші захисники стримують ворога по всіх напрямках. 

Зараз у місті Константинівка, за даними Філашкіна залишається 42,5 тис людей, зокрема 2100 діточок. В Часів Яр – 833 людини.

Очільник ОВА додав, що в цій місцевоісті дуже складно, але там теж проходить евакуація.

Нагадаємо

Незважаючи на надскладні умови, лінія оборони Авдіївки тримається. Наразі не іде мова про великі сили противника у місті, лише поодинокі ДРГ, по яких відпрацьовують українські військові, розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Російській війська минулої доби завдали ракетний удар "Іскандером-М" по селищу Рівне Донецької області, пошкоджена критична інфраструктура. Усього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Дніпровському районі "відмінусували" ворожу ракету - ОВА06.02.24, 16:57 • 21028 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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