В Донецкой области 74 города на линии фронта почти обесточены полностью, отремонтировать сложно из-за действий агрессора - Филашкин

Всего в Донецкой области за два года враг уничтожил более 650 учебных заведений и почти 300 больниц. Ряд городов, среди которых Марьянка, Угледар, Авдеевка - максимально уничтожены. Несмотря на то, что сс рф пытаются почти каждый день прорывать линию обороны, украинские защитники сдерживают врага по всем направлениям.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости", начальник Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

На вопрос, какова сейчас общая гуманитарная ситуация, в каком состоянии находятся населенные пункты, которые очень близко к линии соприкосновения, Филашкин выделил следующие данные:

74 населенных пункта на линии фронта почти обесточены полностью: нет ни воды, ни газа, ни света, но люди не желают отъезжать, но мы не можем отремонтировать, поскольку враг не дает этого - сказал он.

По словам главы ОВА, сейчас в Донецкой области находятся и работают 284 котельные и 186 пунктов несокрушимости. При этом вдоль линии фронта украинские коммунальные службы и энергетики не могут отремонтировать разрушенное и поврежденное оборудование, из-за обстрелов со стороны оккупантов.

Общая гуманитарная ситуация в области, за годы войны следующая:

116 тыс поврежденного и разрушенного жилья в Донецкой области за два года; 353 школы; 301 садик, 286 больниц. Это все враг уничтожил за 2 года. Город Марьянка, Угледар, Авдеевка - их нет уже полностью. Лиман разрушен на 80%. Камышовое - тоже почти на 80%.

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Филашкин отметил, что жители остаются там, поэтому органы власти и волонтеры доставляют туда помощь - "и медикаменты, и продукты, и дрова, пеллеты - все на что у нас есть возможность", добавил он.

Кроме того глава Донецкой ОГА обнародовал данные по обстрелам за прошедшие сутки:

1488 раз враг обстреливал как линию фронта, так и прифронтовые города. Баллистика получила город Покровск. Один человек ранен - это из города Авдеевка. По Авдеевке враг выпустил 37 управляемых авиабомб. - сказал он.

По словам главы администрации области, в самой Авдеевке "остается 945 человек, которые не желают выезжать".

Между тем российские захватчики каждый день намагються прорвать линию обороны, впрочем ВСУ сдерживает армию рф.

Возле Константиновки находится Часов Яр. Враг пытается почти каждый день обстреливать и прорывать линию обороны. Но наши защитники сдерживают врага по всем направлениям.

Сейчас в городе Константиновка, по данным Филашкина остается 42,5 тыс человек, в том числе 2100 детишек. В Часов Яр - 833 человека.

Глава ОВА добавил, что в этой местности очень сложно, но там тоже проходит эвакуация.

Напомним,

Несмотря на сложнейшие условия, линия обороны Авдеевки держитсяя. Сейчас не идет речь о больших силах противника в городе, только единичные ДРГ, по которым отрабатывают украинские военные, рассказал руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

Российские войска за прошедшие сутки нанесли ракетный удар "Искандером-М" по поселку Ровно Донецкой области, повреждена критическая инфраструктура. Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.

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