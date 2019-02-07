Евросоюз не должен создавать конкуренцию НАТО в вопросах обороны - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Евросоюз не должен в вопросах обороны создавать конкуренцию НАТО и допускать односторонних шагов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в четверг интервью медиагруппы Funke, передает УНН.
“Европейская безопасность зависит от трансатлантических отношений”, — считает он. “ЕС ни в коем случае не должен сигнализировать о том, что он может действовать самостоятельно”, — подчеркнул Столтенберг.
“Я верю в ЕС, но не как в альтернативу НАТО”, — добавил он.
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Генсек напомнил, что после выхода Великобритании из Евросоюза “партнеры по альянсу за пределами ЕС будут нести 80% расходов НАТО на оборону”.
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При этом Столтенберг утверждал, что приветствует “все европейские усилия” в военной сфере, в том числе планы по созданию фонда, из которого предполагается финансировать значимые проекты в сфере обороны.
“Но важно, чтобы это было дополняющим элементом в НАТО, а не находилось в конкуренции с ней”, — считает генсек альянса.
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Как сообщал УНН, на саммите НАТО летом 2018 21 президент и премьер стран-членов подтвердил, что двери НАТО открыты для Украины, и она имеет полное право решать самостоятельно или вступать в Альянс.